Na profilach Platformy Obywatelskiej i Borysa Budki w mediach społecznościowych pojawiły się tajemnicze wpisy. Na razie nie wiadomo o co chodzi, bo z ich treści niewiele można wywnioskować. Niektórzy komentatorzy łączą je z niedawnymi doniesieniami „Super Expressu” o buncie w szeregach PO i dążeniu do odwołania Budki.

Nie ma wątpliwości, że to skoordynowana akcja, bo tajemnicze wpisy pojawiły się na początku na profilach PO i Budki. „Czas na zmiany!” – napisano na profilu PO na Twitterze. Następnie udostępnił go Borys Budka, który dodał również własny komentarz. „Sprawa jest poważna, nie lekceważę jej!” – napisał lider PO.

Sprawa jest poważna, nie lekceważę jej! https://t.co/GHMxSQDWrY — Borys Budka (@bbudka) February 4, 2021

Komentarz Budki przypomina słynnego tweeta byłego premiera Donalda Tuska, który po wybuchu tzw. afery podsłuchowej w 2014 roku napisał: „Przykra sprawa. Nie lekceważę jej. W poniedziałek o 15 odniosę się do niej publicznie na konferencji prasowej”.

Co oznaczają tajemnicze wpisy?

Niektórzy komentatorzy łączą tajemnicze wpisy z niedawną publikacją „SE”. Tabloid informował o buncie w szeregach największej partii opozycyjnej i cytował słowa Antoniego Mężydło. Gazeta informowała, że bunt w PO dotyczy części senatorów ugrupowania. W ich imieniu głos pod własnym nazwiskiem zabrał Antoni Mężydło. „Rafał Trzaskowski to moja obsesja, jeśli chodzi o to, aby to właśnie on stanął na czele PO.” – mówi wprost senator PO.

„Budka powinien oddać szefostwo formalne i Trzaskowski powinien go zastąpić. Przegramy wybory, jeśli Trzaskowski nie zostanie szefem partii. Z Budką źle wygląda wizerunkowo to wszystko” – kontynuuje Mężydło. Nie wiadomo, czy bunt w PO rozrośnie się do tego stopnia, że usunięty zostanie Budka. Jednak Mężydło podkreśla, że odejście z partii Joanny Muchy przelało czarę goryczy.

Tajemnicze wpisy na profilach PO i Budki to najprawdopodobniej zapowiedź sobotniego wydarzenia. Według informacji „Rzeczpospolitej” Platforma Obywatelska chce przedstawić plan polityczny dla opozycji i nową polityczną inicjatywę.

