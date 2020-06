Tajemniczy obiekt pojawił się na niebie nad Japonią i przebywał tam przez kilka godzin. Jak dotąd, żadne służby nie poinformowały oficjalnie, co obserwowali mieszkańcy. Sprawa wywołała duże poruszenie w japońskich mediach społecznościowych. Nie zabrakło wielu teorii spiskowych.

Zdarzenie miało miejsce w stolicy prefektury Miyagi, tj. w mieście Sendai w północnej Japonii. W sieci pojawiło się mnóstwo nagrań ukazujących wysoko na niebie tajemniczy obiekt, który wyglądał jak biały balon. Zjawisko było widoczne przez wiele godzin.

Lokalne biuro meteorologiczne otrzymało wiele zawiadomień od mieszkańców. Samo nie wie jednak, czym był tajemniczy obiekt. „Nie mamy absolutnie pojęcia, co to. Być może jest to jakiś sprzęt do obserwacji pogody, ale na pewno nie jest to nasz sprzęt” – powiedział przedstawiciel biura meteorologicznego w Sendai, którego cytuje agencja Reutera.

Nawet przedstawiciele miejscowych służb nabrali wody w usta. Agencja Reutersa nie uzyskała komentarza od policji. Władze Sendai prowadzą dochodzenie w sprawie obiektu. Na tę chwilę nie udało się określić jego rozmiaru, pochodzenia i funkcji.

Tajemniczy obiekt wzbudził sporą sensację. Po południu był to trzeci najpopularniejszy temat na Twitterze w Japonii. Wśród teorii pojawiły się informacje o UFO i balonach z Korei Północnej, z których zrzucane są materiały propagandowe.

Źr. rp.pl; o2.pl