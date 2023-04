Do sieci trafiło nagranie, na którym słychać moment „przywitania” przez współwięźniów Kamila B. Mężczyzna znęcał się nad swoim 8-letnim pasierbem i niemal doprowadził go do śmierci.

8-letni Kamilek z Częstochowy znajduje się w ciężkim stanie. Lekarze wciąż walczą o jego zdrowie. Chłopiec został skatowany przez swojego ojczyma, 27-letniego Dawida B., który przyznał się do zarzucanych mu czynów.

Mężczyzna trafił do aresztu i spędzi tam najbliższy czas. Wiele wskazuje, że lekko za kratami miał nie będzie. Nie chodzi tylko o perspektywę długiego wyroku, ale również o nastawienie współwięźniów.

Do sieci trafiło bowiem nagranie, na którym uwieczniono moment „przywitania” Kamila B. w zakładzie karnym. Okazuje się, że współwięźniowie dobrze wiedzieli, w którym momencie mężczyzna dotarł do więzienia.

Więźniowie „przywitali” Dawida B.

Na nagraniu słychać moment, w którym więźniowie dowiadują się, iż Dawid B. trafił do zakładu karnego. Pomimo późnej pory wszyscy buczą i krzyczą. Wszystko to przypomina jeden wielki ul.

– J***ć cię, ty k***o – krzyczą osadzeni, a w pewnych momentach ich okrzyki się synchronizują. Wtedy słychać ich jeszcze dobitniej. Film zamieścił na Tik Toku profil pn. „rozdzielenikratą”.

