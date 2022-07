Franciszek Pieczka w ostatnim czasie coraz rzadziej udziela się medialnie. W dalszym ciągu pozostaje jednak aktywny zawodowo, angażując się przede wszystkim w projekty artystyczne. W rozmowie z „Tele Tygodniem” wyznał, jak w tym momencie wygląda jego życie.

W styczniu Franciszek Pieczka skończył 94 lata. Aktor doskonale znany polskim widzom wciąż ma się dobrze. I chociaż rzadziej pojawia się w mediach to wciąż angażuje się w różnego rodzaju projekty artystyczne. Jego syn mówił niedawno, że aktor nie ma w planach kończenia kariery.

Ostatnio Franciszek Pieczka w rozmowie z „Tele Tygodniem” postanowił opowiedzieć o swoim życiu. Wyznał, że po śmierci swojej żony Henryki zamieszkał w Falenicy, gdzie przebywa ze swoim synem i synową.

Aktor wyznał, że to właśnie synowa jest dla niego w tym momencie ogromnym wsparciem. „Mieszkam z synem w Falenicy. Mam opiekuńczą synową. Otoczony jestem wnukami. Mam pięcioro wnucząt. Doczekałem się też dwójki prawnuków. Jestem wdzięczny Bogu, ze są, bo nie pozwalają mi skapcanieć na stare lata. Zmuszają dziadka do tego, żeby był aktywny. One też zawsze mogą na mnie liczyć. Dzięki temu czuję się potrzebny” – powiedział.

