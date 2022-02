Takiej loterii jeszcze nie było. Biedronka rozpoczęła akcję, w ramach której rozda klientom pieniądze na zakup mieszkań. Łącznie będzie to aż 50 nieruchomości. Pierwsze nagrody rozlosowane zostaną już 16 lutego.

Biedronka rusza z nowym sposobem zachęcenia klientów do zakupów. W ostatnich dniach ogłosiła loterię mieszkaniową. Każdy, kto zrobi zakupy za co najmniej 99 złotych, oczywiście z kartą Moja Biedronka, może wziąć udział w zabawie. Co istotne, z loterii wyłączone są napoje alkoholowe, w tym piwo, wyroby tytoniowe, preparaty do początkowego żywienia niemowląt oraz doładowania telefonów komórkowych.

Za każde wydane 99 złotych można otrzymać jeden los, przy czym maksymalna ich liczba to 10 losów dziennie. Jeszcze przed zakończeniem transakcji należy potwierdzić kasjerowi chęć uczestnictwa w loterii. A nagrody są imponujące.

Wygrać bowiem można 500 tysięcy złotych, które muszą być jednak przeznaczone na zakup nieruchomości – mieszkania lub domu. W przypadku mniejszej wartości nieruchomości, różnica nie zostanie klientowi wypłacona. W przypadku droższego mieszkania lub domu, zwycięzca będzie musiał samodzielnie wpłacić brakującą kwotę. Organizator zapewnia również pieniądze na 10-procentowy podatek.

Loteria trwa od 7 lutego do 16 kwietnia. Do wygrana jest pięć nagród tygodniowo, co oznacza, że podczas loterii można wygrać łącznie aż 50 mieszkań. Pierwsze wyniki ogłoszone zostaną 16 lutego.

Żr.: Business Insider Polska