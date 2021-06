Już dziś reprezentacja Polski zmierzy się ze Szwecją w ostatniej kolejce fazy grupowej Mistrzostw Europy. W jakim składzie zagrają podopieczni Paulo Sousy? Jak przewiduje portal WP SportoweFakty, do pierwszej drużyny wróci prawdopodobnie Grzegorz Krychowiak.

Reprezentacja Polski ma przed sobą kolejny mecz o wszystko. Po przegranej ze Słowacją i bardzo korzystnym remisie 1:1 z Hiszpanią, Biało-Czerwoni zmierzą się ze Szwecją. Nasi rywale mają już zapewniony awans do kolejnego etapu imprezy, ale w środowym spotkaniu nie zamierzają odpuszczać.

Wciąż nie wiadomo, w jakim składzie zagrają Biało-Czerwoni. Pod znakiem zapytania jest występ Jana Bednarka i Jakuba Modera, którzy zmagają się z urazami. O ile obrońca czuje się lepiej, to występ Jakuba Modera będzie niepewny niemal do samego spotkania.

Biorąc pod uwagę uraz Modera, wiele wskazuje na to, że do składu wróci Grzegorz Krychowiak. Pomocnik Lokomotiwu Moskwa zobaczył czerwoną kartkę w meczu ze Słowacją, przez co nie mógł zagrać przeciwko Hiszpanii. Wśród ekspertów pojawiły się głosy, że przeciwko Szwecji zamiast Krychowiaka ponownie powinien zagrać Moder, jednak uraz sprawia, że Sousa prawdopodobnie postawi właśnie na Krychowiaka.

Portal WP SportoweFakty przewiduje, że Polacy ze Szwecją zagrają w składzie: Szczęsny – Bereszyński, Glik, Bednarek – Klich, Krychowiak – Puchacz, Zieliński, Jóźwiak – Świderski, Lewandowski

Żr.: WP SportoweFakty