Przed reprezentacją Polski mecz ze Szwecją, którego stawką jest awans Biało-Czerwonych do 1/8 finału Euro. Jeżeli wygramy, to w najbardziej prawdopodobnym scenariuszu zajmiemy drugie miejsce w grupie. Wówczas naszym rywalem na kolejnym etapie rozgrywek będzie Chorwacja, która we wtorek pokonała Szkocję 3:1.

Dla Biało-Czerwonych będzie to kolejny mecz o wszystko. Już dziś podopieczni Paulo Sousy zmierzą się ze Szwecją w ostatniej kolejce fazy grupowej Mistrzostw Europy. Nasi rywale mają już zapewniony awans do kolejnego etapu, ale mimo to jasno zapowiadają, że chcą to spotkanie wygrać.

Jeżeli Polacy wygrają ze Szwedami, to najprawdopodobniej zajmą drugie miejsce w grupie. Naszym rywalem w 1/8 finału będą wówczas Chorwaci, którzy we wtorek pokonali Szkocję 3:1 i zajęli drugie miejsce w grupie D.

Istnieje również scenariusz, w którym Biało-Czerwoni wygrywają grupę. Stanie się tak w sytuacji, gdy Słowacy zremisują z Hiszpanią a Biało-Czerwoni wygrają ze Szwecją co najmniej dwiema bramkami. Wówczas zagramy z jedną z drużyn, które zajmą trzecie miejsca w grupach A, B, C lub D.

