Tarantula ukraińska to jadowity pająk, którego można spotkać już również w Polsce. Występuje przede wszystkim w południowo-wschodniej części naszego kraju, w tym w Bieszczadach. Jej ukąszenie jest bardzo bolesne, ale nie jest niebezpieczne dla ludzi.

Tarantula ukraińska to jadowity pająk pochodzący z południowo-wschodniej części Chin i Rosji. Od ponad 100 lat gatunek migruje do Europy, zauważany był początkowo na terenie Węgier i Austrii, a w ostatnich latach sporo pająków pojawiło się na Ukrainie i Białorusi. Teraz dotarły również do Polski.

Pierwsze doniesienia o tarantulach ukraińskich w Polsce pojawiły się już cztery lata temu, ale wówczas eksperci podchodzili do tego sceptycznie. Dziś ich obecność nie pozostawia już wątpliwości, zwierzęta te można spotkać szczególnie w południowo-wschodniej części naszego kraju, w tym w Bieszczadach. Dr hab. Piotr Bębas z Wydziału Biologii UW na antenie TOK FM zaznaczył jednak, że obecność tarantul nie jest w naszym kraju tak liczna, jak na przykład na Białorusi. „To, co się tam dzieje, jest spektakularne. Tych pająków nigdy tam nie było, ale teraz widzimy ogromną migrację ze wschodu na zachód i przypuszcza się, że od tej strony będą one też przybywać na teren Polski” – powiedział.

Tarantula ukraińska w Polsce. Ekspert: „Pająk jest bardzo agresywny”

Migracja pająków ma prawdopodobnie związek ze zmianami klimatu. Warto jednak zaznaczyć, że tarantule ukraińskie są agresywne i jadowite, więc w Polsce mogą stanowić gatunek inwazyjny. Jad pająka paraliżuje ofiarę i roztapia narządy wewnętrzne. Dr hab. Piotr Bębas zaznacza jednak, że nie jest niebezpieczny dla ludzi, chociaż ukąszenie pająka jest bolesne, a opuchlizna utrzymuje się przez dłuższy czas. Niebezpiecznie może zrobić się w sytuacji, gdy jesteśmy uczuleni na jad pająków. „Ten pająk jest bardzo agresywny. Siedzi w norkach pod ziemią, ale jeśli go wystraszymy, to faktycznie może wybiec i nas ukąsić. Nie jest to niebezpieczne dla ludzi, ale jest bardzo bolesne i opuchlizna może się utrzymywać przez dłuższy czas” – zaznaczył.

Czytaj także: Nowe wyniki badań Odry. Minister klimatu ogłosiła szczegóły!

Źr.: TOK FM, Instagram