Europoseł Dominik Tarczyński w rozmowie z portalem wPolityce.pl ujawnił, co usłyszał w kuluarach Parlamentu Europejskiego. Okazuje się, że niebawem Polska najprawdopodobniej otrzyma należne pieniądze z unijnego Funduszu Odbudowy.

Tarczyński w rozmowie z portalem mówił początkowo o możliwości zastosowania prawa weta. Polska miałaby z niego skorzystać w kluczowych sprawach, aby zmusić unijne instytucje do wypłaty pieniędzy z Funduszu Odbudowy.

Jednocześnie europoseł wyraził nadzieję, że Polska nie będzie musiała korzystać z tak radykalnego działania. „Na chwilę obecną środki z Funduszu Odbudowy nie zostały Polsce wypłacone, ale z tego co słyszę w kuluarach w Brukseli, te pieniądze będą Polsce jednak wypłacone” – ujawnił Tarczyński.

„Bruksela zdała sobie sprawę, że formalnie nie ma możliwości niewypłacenia tych środków. Nawet gdyby było to łączone z rozporządzeniem o mechanizmie warunkowości” – zaznaczył polityk.

„Zacytuję to, co usłyszałem w rozmowach nieoficjalnych, i co się powtórzyło kilkukrotnie: „Niestety musimy Polsce i Węgrom wypłacić te pieniądze. Zrobimy to najpóźniej, jak tylko się da” – powiedział Tarczyński.

Źr. wPolityce.pl