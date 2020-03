Europoseł PiS Dominik Tarczyński natrafił w pociągu na Adama Michnika, redaktora naczelnego „Gazety Wyborczej”. Polityk krótkie nagranie z tego spotkania opublikował na Twitterze.

O tym, że Dominik Tarczyński słynie z ostrych, a czasami nawet kontrowersyjnych wypowiedzi, wiadomo nie od dziś. Polityk, a od niedawna również europoseł Prawa i Sprawiedliwości spotkał w pociągu Adama Michnika, redaktora naczelnego „Gazety Wyborczej”. Nagranie z tego spotkania opublikował w sieci.

Tarczyński widząc Adama Michnika poprosił go, aby pozdrowił swojego brata. „Pan pozdrowi brata, panie redaktorze” – powiedział. „Zabrakło panu języka tym razem? Do posła się pan boi odezwać? Pozdrowienia pan przekaże dla brata, a jak nie, to ja przekażę” – powiedział.

Michnik w swojej pociągowej obrzydliwości napotkał też głos moich wyborców. pic.twitter.com/R8eI3RZJMb — Dominik Tarczyński MEP (@D_Tarczynski) March 3, 2020

Przypomnijmy, że Stefanowi Michnikowi, o którym mówił europoseł, pion śledczy IPN postawił 93 zarzuty dotyczące przestępstw stanowiących zbrodnie komunistyczne i wyczerpujących znamiona zbrodni przeciwko ludzkości. W 1952 i 1953 roku miał on wydawać w Warszawie bezprawne wyroki kary śmierci, długoletniego więzienia oraz aresztowania osób działających na rzecz niepodległości Polski.

Według informacji przekazanych przez IPN, Stefan Michnik mieszka w Szwecji i co najmniej od 2008 roku unika kontaktu z polskim wymiarem sprawiedliwości.

Źr.: Twitter/Dominik Tarczyński MEP