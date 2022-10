Mam do Was pytanie,

Spotkaliście w naszych lasach,

Tego grzyba ze zdjęcia?

To bardzo rzadki masłoborowik królewski,

Za zerwanie go w Polsce można dostać,

Nawet 5.000 zł mandatu..



Ja go nigdy nie znalazłem. pic.twitter.com/MFsJvwx1v3