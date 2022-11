Szef klubu PiS, wicemarszałek Sejmu Ryszard Terlecki odniósł się w Sejmie do wydarzeń w Przewodowie, gdzie na skutek eksplozji rakiety życie straciło dwóch obywateli Polski. Polityk poinformował, że w śledztwie będą uczestniczyć Ukraińcy.

Podczas rozmowy z dziennikarzami w Sejmie, Ryszard Terlecki usłyszał pytanie o wybuch w Przewodowie na Lubelszczyźnie, gdzie we wtorek spadł pocisk rakietowy. W efekcie śmierć poniosło dwóch obywateli Polski.

„Bardzo poważnie podchodzimy do badań tego zdarzenia. Oczywiście całą winę za to ponosi Rosja, bo to Rosja przecież rozpoczęła wojnę” – powiedział Terlecki.

Marszałek przyznał, że w śledztwie wezmą udział także Ukraińcy. „Ukraińscy eksperci będą brać udział w badaniu tego miejsca i wszystkich okoliczności, także myślę, że cała sprawa się spokojnie wyjaśni” – stwierdził Terlecki.

Dopytywany, polityk nie wskazał, jak długo potrwa śledztwo. Odpowiedział, że to będzie zależało od tempa prac ekspertów.

Źr. wPolityce.pl