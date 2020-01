Wygląda na to, że to nie koniec procesu zamykania kolejnych marketów Tesco w Polsce. Sieć poinformowała o kolejnych pięciu placówkach, które w najbliższym czasie zostaną zamknięte. Informacja została przekazana do związkowców z NSZZ „Solidarność”.

Kilkadziesiąt placówek Tesco w Polsce zostało w ubiegłym roku zamkniętych. Sieć skupia się obecnie w naszym kraju na rozwoju mniejszych sklepów i rezygnuje z hipermarketów. W mediach regularnie pojawiają się doniesienia na temat całkowitego wycofania sieci z Europy Środkowo-Wschodniej, jednak do tej pory nie ma żadnych oficjalnych informacji w tej sprawie.

Wiadomo natomiast, że w najbliższym czasie Tesco planuje zamknięcie kolejnych pięciu placówek: przy ulicy Poznańskiej 3 w Lesznie, przy ulicy Słowiańskiej 70 w Gorzowie Wielkopolskim, przy ulicy Zawadzkiej 38 w Łomży, przy ulicy Kolejowej 6 w Bełchatowie oraz przy ulicy Legnickiej 58 we Wrocławiu.

W komunikacie przekazanym NSZZ „Solidarność” Tesco poinformowało, że zwolnienia grupowe obejmą maksymalnie 380 pracowników, w tym 304 pracowników ze stanowisk podstawowych oraz 76 z kadry kierowniczej. Zwolnienia mają zostać przeprowadzone od początku lutego do końca kwietnia 2020 roku.

Źr.: Radio ZET