Kolejny donos, który ma powstrzymać rozwój wielkiej Polski – tak o ostatnich działaniach Róży Thun mówi Dominik Tarczyński. Europoseł PiS przekonuje, że politycy Platformy Obywatelskiej doszukują się problemów w polskich inwestycjach, zamiast zająć się np. budową Nord Stream 2.

Przypomnijmy, że Róża Thun poinformowała internautów o swojej interwencji ws. przekopu Mierzei Wiślanej. Eurodeputowana spotkała się w tej sprawie z z Virginijusem Sinkevičiusem komisarzem UE ds. środowiska, oceanów i rybołówstwa.

„Przekop Mierzei Wiślanej to zagrożenie dla Bałtyku temat palący nie tylko dla Polski. (…) Komisarz zapowiedział, że jeżeli sytuacja nie ulegnie zmianie, to w przyszłym miesiącu przedstawi Kolegium Komisarzy wniosek ws. skierowania sprawy do Trybunału Sprawiedliwości UE” – ogłosiła w środę na Twitterze.

#Przekop #MierzejaWiślana to zagrożenie dla Bałtyku, temat palący nie tylko dla PL.Reagując na liczne Państwa głosy, zorganizowałam dziś spotkanie z kom. ds. środ. @VSinkevicius bo "zdecydowane działania są konieczne do ochrony natury i odwrócenia procesu degradacji ekosystemów” pic.twitter.com/ANBGjkWxkg — Róża Thun (@rozathun) September 9, 2020

Tarczyński odpowiada Thun: Kolejny donos, który ma powstrzymać rozwój wielkiej Polski

Działania eurodeputowanej skrytykował Dominik Tarczyński z PiS. – To kolejne zachowanie, kolejna postawa, kolejny donos, bo tak należy to nazwać, który ma powstrzymać rozwój wielkiej Polski – stwierdził eurodeputowany w programie „Jedziemy” TVP Info.

Polityk uważa, że przekop Mierzei Wiślanej jest jednym z kluczowych projektów gospodarczych realizowanych przez rząd. Jego zdaniem Polska powinna wykorzystywać swoje położenie geopolityczne, i temu właśnie służą projekty takie jak: przekop Mierzei, Via Carpatia, Baltic Pipe i Centralny Port Komunikacyjny.

– Próba powstrzymania przekopu Mierzei nie jest pierwszym zachowaniem PO, które szkodzi polskim interesom. Przypomnijmy głosowanie w sprawie Via Carpatia w PE, przypomnijmy komentarze na temat Baltic Pipe, przypomnijmy w końcu komentarze na temat CPK, kiedy to usłyszeliśmy, że po cóż nam lotnisko w Polsce, skoro mamy je w Berlinie – zaznaczył polityk.

Tarczyński sugeruje, że niektóre działania opozycji wpisują się w narrację Kremla. – Rosyjskie media cały czas używają słowa „gigantomania”, aby wyszydzić i wyśmiać tego typu inwestycje – podkreślił.

– Nigdy nie słyszałem, aby Róża Thun, albo jakikolwiek polityk Platformy Obywatelskiej donosił, składał pisma i próbował blokować Nord Stream 2 – dodał

Źródło: TVP Info, Twitter