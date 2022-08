Ukraiński minister kultury i informacji, Ołeksandr Tkaczenko w wywiadzie dla „Die Welt” ostrzegł, że Władimir Putin może nie zatrzymać się na Ukrainie. Przyznał, że trwa ukraińska ofensywa w kierunku Chersonia, ale nie chciał mówić o szczegółach prowadzonych działań.

Tkaczenko potwierdził, że trwają działania ofensywne w rejonie Chersonia, ale nie podał szczegółów. „Są rzeczy, o których najpierw powinni porozmawiać wojskowi i prezydent. Mogę jednak potwierdzić, że w Chersoniu rzeczywiście trwa ofensywa. Ukraińcy oczekują, że wyzwolimy Chersoń. I tak się stanie” – zapewnił minister kultury i informacji w wywiadzie dla niemieckiego dziennika „Die Welt”, cytowanym przez Onet.

„Nie mogę mówić o planach i strategiach wojennych, ale wyzwolenie Chersonia jest dla nas bardzo ważne. Po tym, jak już wypędziliśmy Rosję z obwodu kijowskiego, czernihowskiego i sumskiego, byłby to początek wyzwalania całej Ukrainy” – zaznaczył Tkaczenko.

„Rosyjska armia to mordercza siła, co świat zobaczył w Mariupolu, Buczy i Irpieniu. Nie można im ufać w niczym. Dlatego ważne jest, abyśmy otrzymali wsparcie militarne, by móc walczyć. Gdy tylko będziemy mieli wystarczająco dużo broni, będziemy mogli wypędzić Rosjan z naszego kraju” – powiedział Tkaczenko.

Ukraiński minister krytycznie wypowiedział się o działaniach władz niemieckich w zakresie uzbrajania Ukraińców. „W Berlinie dużo się mówi, ale mało robi. Potrzebujemy broni przeciwlotniczej, czołgów i artylerii, żeby nas chronić. Ale to, co nam teraz obiecano, nie wystarczy. Im szybciej dostaniemy czołgi Leopard, Marder i więcej Gepardów, tym szybciej skończy się wojna” – powiedział.

Tkaczenko ostrzegł, że konsekwencje przegranej Ukrainy mogą być tragiczne dla całej Europy. „Ukraińcy są bombardowani i zabijani właśnie teraz, liczy się każdy dzień. Mam nadzieję, że zostanie zrozumiane, że bronimy również Niemiec. Jeśli Ukraina upadnie, Putin zaatakuje Polskę i pomaszeruje aż do Berlina” – ostrzegł.

