Jarosław Kaczyński kandydatem Prawa i Sprawiedliwości na prezydenta? Taki scenariusz wcale nie wydaje się wykluczony. W rozmowie z „Super Expressem” do takiego pomysłu odnieśli się poseł PiS Tadeusz Cymański i europoseł Karol Karski.

Jarosław Kaczyński w ostatnim czasie zrezygnował ze swoich funkcji w rządzie. Wyznał, że zamierza skupić się obecnie na walce wyborczej w Polsce. Z kolei w rozmowie z „Polska Times” wyznał, że podczas kongresu partii w 2025 roku nie zamierza już ubiegać się o to, by być jej szefem. Warto zaznaczyć, że również w 2025 roku odbędą się w Polsce wybory prezydenckie. Czy Kaczyński zamierza zostać następcą Andrzeja Dudy?

To nie wydaje się wykluczone. Prawo i Sprawiedliwość nie znalazła obecnie wystarczająco silnego kandydata na prezydenta, najczęściej wymienia się premiera Mateusza Morawieckiego albo europoseł Beatę Szydło, jednak na ten moment trudno mówić o nich jako o pewnych kandydatach. Tymczasem „Super Express” podaje, że wcale nie jest wykluczona kandydatura samego Kaczyńskiego. Prezes PiS w 2025 roku będzie miał 76 lat, a więc będzie o dwa lata młodszy niż Joe Biden w czasie obejmowania swojej prezydentury w USA.

Politycy PiS jasno wskazują, że to byłaby dobra kandydatura. „To byłoby na pewno piękne zwieńczenie politycznej kariery Jarosława Kaczyńskiego” – mówił poseł PiS Tadeusz Cymański. „Kto może kandydować i zostać prezydentem Polski? Na pewno politykiem, który ma potężne doświadczenie, ma ogromne sukcesy i byłby świetnym prezydentem, jest Jarosław Kaczyński. Powinien być brany pod uwagę, jeśli chodzi o prezydenckie rozdanie” – mówił.

W podobnym tonie wypowiedział się europoseł PiS Karol Karski. „Jarosław Kaczyński byłby najlepszym kandydatem na prezydenta, czy premiera, ale to on wskazuje, kto kandyduje na te funkcje. Nie ma parcia na stanowiska. On chce zmienić Polskę na lepsze państwo, działające na rzecz swoich obywateli” – zaznaczył.

Źr.: Super Express