Koalicja ma się dobrze, to chcielibyśmy wyraźnie powiedzieć – ogłosił wicepremier, szef MON Władysław Kosiniak-Kamysz. – Koalicja potrzebuje odnowy i dziś zrobiliśmy pierwszy krok – podkreślił marszałek Sejmu Szymon Hołownia. W czwartek odbyła się konferencja liderów PSL, Polski 2050 i Lewicy.

Komentatorzy nie mają wątpliwości – wyniki wyborów prezydenckich to zimny prysznic dla rządu. Z powagi sytuacji zdaje sobie sprawę marszałek Sejmu Szymon Hołownia, który w środę zaapelował o opracowanie jasnego planu działania dla rządu.

„Koalicja ma się dobrze”. Kosiniak-Kamysz o sytuacji w rządzie

W czwartek odbyła się wspólna konferencja z udziałem liderów PSL, Polski 2050 i Lewicy. – Koalicja ma się dobrze, to chcielibyśmy wyraźnie powiedzieć. Jesteśmy z planem gotowi na kolejny etap naszych rządów. Podsumowaliśmy też to, co się udało i to będzie ważny element otwarcia w nowym sezonie politycznym, też pokazanie tego, co się udało zrobić – ogłosił wicepremier Władysław Kosiniak-Kamysz.

– Też o niedociągnięciach, o tym wszystkim, co wymaga pójścia do przodu, rozmawialiśmy. (…) Tu nie było żadnego sporu, była dyskusja, jaką strategię przyjąć, jaki dynamizm, jakie najważniejsze projekty są dla naszych środowisk i znaleźliśmy wspólny mianownik – dodał.

Z kolei marszałek Hołownia zapowiedział, że celem rządu jest realizacja obietnic. Zapewnił również, że wkrótce poznamy rzecznika rządu… . – Koalicja potrzebuje odnowy i dziś zrobiliśmy pierwszy krok. Negocjacje w tej sprawie zaczynamy natychmiast, Premier – tak jak prosiłem – powoła rzecznika, wyznaczamy listę zobowiązań do końca roku i do końca kadencji – poinformował w serwisie x.com.

Koalicja potrzebuje odnowy i dziś zrobiliśmy pierwszy krok. Negocjacje w tej sprawie zaczynamy natychmiast, Premier – tak jak prosiłem – powoła rzecznika, wyznaczamy listę zobowiązań do końca roku i do końca kadencji.



Sprawy, które chce dowieźć Polska 2050 to pięć zobowiązań, o… pic.twitter.com/peZUnrfPes — Szymon Hołownia (@szymon_holownia) June 5, 2025

Przeczytaj również: