To nie film science-fiction, w którym kosmici atakują ziemie. To wojna na Ukrainie. W takich słowach można opisać nagranie, które są dostępne w sieci. Widać na nich roboty, które nasi wschodni sąsiedzi stosują podczas działań bojowych.

Taki sceny znamy głównie z filmów o kosmitach. Chodzące roboty, przypominające psa, widzieliśmy np. w serialu Wojna Światów, który do dziś możemy oglądać m.in. na platformie streamingowej Disney. Okazuje się jednak, że takie same, wyspecjalizowane maszyny używane są na wojnie w Ukrainie.

W sieci dostępne są filmy, na których widać roboty wykorzystywane przez ukraińską armię. Potrafią one patrolować teren i przekazywać obraz do osoby kontrolującej maszynę.

⚡🇺🇦💪🐕‍🦺Toretskoye direction. Ukrainian military actively uses Unitree Go 2 Pro robot dog for reconnaissance in urban battles pic.twitter.com/7FRxrwrnSz — 🇺🇦 UkraineNewsLive🇺🇦 (@UkraineNewsLive) August 5, 2024

Торецький напрямок. Воїни 28 ОМБр активно використовують робота-собаку Unitree Go 2 Pro для розвідки в міських боях 👀💪💯 pic.twitter.com/HfI3DPtRkU — Сергій Нещадим △ 🇺🇦 (@nevedimka123) August 5, 2024

Wszystko wskazuje na to, że roboty wykorzystywane na Ukrainie to robot-pies Unitree Go 2. To tzw. platforma krocząca, która ma 70 cm długości i 40 wysokości. Może przenosić ładunki o wadze do 8 kg. Robot jest wyposażony w komplet modułów łączności bezprzewodowej. Ma również oświetlenie oraz mikrofony.

Tego typu roboty są coraz częściej wykorzystywane przez armie na całym świecie. Posiadają bowiem wiele zalet, szczególnie w zakresie patrolowania terenu.

