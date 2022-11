Grzegorz Krychowiak w zaskakujący sposób odniósł się do powołań ogłoszonych przez Czesława Michniewicza. Zamieścił na Twitterze post, który po chwili zniknął. Nie od dziś wiadomo jednak, że w internecie nic nie ginie.

Czesław Michniewicz nie zaskoczył powołaniami na mistrzostwa świata w Katarze. Nie oznacza to jednak, że nie wzbudziły one dyskusji. I tak na przykład Roman Kołtoń z „Prawdy Futbolu” stanowczo sprzeciwił się powoływaniu Artura Jędrzejczyka. W sieci wiele osób wyraża również swoją aprobatę lub sprzeciw wobec decyzji szkoleniowca.

I to właśnie prawdopodobnie do tej dyskusji odniósł się Grzegorz Krychowiak w zaskakującym wpisie na Twitterze. Po chwili zniknął on z sieci. „Uważam, że to skandal, że ten zawodnik nie jedzie na MŚ, a ten, który jedzie to też skandal, bo nie powinien jechać. Mam wielkie doświadczenie, a nie rozumiem niektórych decyzji i ja bym powołał lepszą grupę piłkarzy # 40MilionówSelekcjonerówDzisiaj” – napisał pomocnik polskiej kadry, który znalazł się w składzie na mundial.

Usunięty wpis Krychowiaka skomentowano między innymi na oficjalnym profilu Kanału Sportowego. „Panie Grzegorzu, 40 milionów selekcjonerów Wam kibicuje” – czytamy.

