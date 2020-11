Podczas Marszu Niepodległości postrzelony został fotoreporter „Tygodnika Solidarność” Tomasz Gutry. 74-latek trafił do szpitala. Do sprawy odniosła się stołeczna Policja. „Po ludzku jest nam przykro” – czytamy w oświadczeniu.

Do zamieszek doszło w okolicy ronda de Gaulle’a. Podczas starcia policji z uczestnikami manifestacji funkcjonariusze użyli broni gładkolufowej. Niestety ranny został słynny fotoreporter „Tygodnika Solidarność” Tomasz Gutry.

Zdjęcia z zakrwawioną twarzą błyskawicznie obiegły internet. – W szpitalu – przed zabiegiem usunięcia gumowej kuli z twarzy – pytał kolegów z redakcji, czy „wszystkie zdjęcia doszły i kiedy zostaną opublikowane” – relacjonuje Michał Wróblewski z Wirtualnej Polski.

Mam nadzieję, że to był rykoszet jakiś. Bo w ogóle strzelać z broni gładkolufowej w głowie – i to jeszcze do 74-letniego gościa z aparatem fotograficznym – to trzeba być niespełna rozumu.