Tomasz Kędziora to polski piłkarz, któremu cudem udało się wydostać z terytorium objętej wojną Ukrainy. Zawodnik reprezentuje bowiem barwy Dynama Kijów. Teraz w ostrych słowach zwrócił się do rosyjskiego piłkarza.

Tomasz Kędziora był na Ukrainie, gdy rozpoczęła się wojna. Przebywał tam przez kilka dni, jednak ostatecznie, m.in. dzięki pomocy ze strony PZPN i rządu, udało mu się wydostać z Kijowa. Były gracz Lecha Poznań reprezentuje bowiem barwy Dynama Kijów.

Po powrocie do kraju Kędziora natrafił w sieci na wpis, który opublikował były rosyjski piłkarz, Dmitrij Tarasow. Zawodnik, który w przeszłości grał m.in. dla Lokomotiwu Moskwa czy Rubina Kazań, dał do zrozumienia, że jest mu przykro, iż tak wiele negatywnych komentarzy wylewa się na jego kraj, na ludzi, którzy mają przyjaciół wielu narodowości. Do wpisu dołączył również wątek rodzinny, w którym zasugerował, że dopiero teraz zrozumiał wartość drugiej osoby.

Tomasz Kędziora postanowił odpowiedzieć Rosjaninowi. Zrobił to jednak w wyjątkowo bezpardonowy sposób. Sportowiec widział bowiem na własne oczy ogrom ukraińskiego cierpienia po zbrojnej inwazji Rosji na terytorium naszego wschodniego sąsiada.

– Człowieku, jesteś dnem. Nie masz pojęcia, co się dzieje na Ukrainie. Pier**l się. Mam nadzieję, że to przeczytasz. Wszyscy wspierający rosyjską okupację na tej wojnie, pierd**cie się! – napisał Tomasz Kędziora nie bawiąc się w dyplomację.