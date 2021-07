Tomasz Lis ostro zareagował na wpis internauty. Poszło o wpis na temat jego córki, Poli Lis, która niedawno podjęła współpracę z „Przeglądem Sportowym”.

Pola Lis, córka Tomasza Lisa, rozpoczęła współpracę z „Przeglądem Sportowym”. W sieci pojawiło się wiele komentarzy na ten ten temat. Niektórzy z internautów sugerowali, że to efekt znajomości jej ojca. Zaprzeczył temu zdecydowanie dziennikarz „PS” Piotr Wołosik, który przyznał, że to on wpadł na pomysł zaproponowania współpracy Poli Lis.

„Na pomysł współpracy @przeglad z @PolaLis96 sam wpadłem i zaproponowałem jej wiedząc, że dziewczyna kocha sport i chce spróbować swoich sił w dziennikarstwie. Zaakceptowali to naczelny @PWolosik i jego zastępca @KamilWolnicki Chore domniemania tworzą chorzy ludzie. Miłego dnia!” – napisał popularny „Wołos”.

Na pomysł współpracy @przeglad z @PolaLis96 sam wpadłem i zaproponowałem jej wiedząc, że dziewczyna kocha sport i chce spróbować swoich sił w dziennikarstwie. Zaakceptowali to naczelny @PWolosik i jego zastępca @KamilWolnicki

Chore domniemania tworzą chorzy ludzie. Miłego dnia! https://t.co/EEQ0MfGxH4 — Piotr Wołosik (@PiotrWolosik) July 8, 2021

Na tym jednak nie koniec. Wpis Wołosika wywołał bowiem kolejne komentarze. Głos w tej sprawie zabrał internauta posługujący się pseudonimem „Galopujący Major”. Jego komentarz rozwścieczył Tomasza Lisa, który postanowił mu mocno odpowiedzieć.

Tomasz Lis ostro do internauty

„Przecież tu chodzi o nie o to, co pisze tylko o mechanizm przywileju. O tym jest mój twitt. Niektórym jest łatwiej, przestańmy udawać, że każdy zapracował „sam na swój sukces”. Sam Wołosik przyznał, że to był jego pomysł. Do zwykłej Kowalskiej by nie dzwonił” – napisał „Galopujący Major” komentując tweet Wołosika.

Przecież tu chodzi o nie o to, co pisze tylko o mechanizm przywileju. O tym jest mój twitt. Niektórym jest łatwiej, przestańmy udawać, że każdy zapracował „sam na swój sukces”. Sam Wołosik przyznał, że to był jego pomysł. Do zwykłej Kowalskiej by nie dzwonił pic.twitter.com/ZANmh56ipE — Gamuel (@galopujacymajor) July 8, 2021

Tomasz Lis nie bawił się w dyplomację. W ostrych słowach odpowiedział internaucie. „Odczep się od mojej córki, bolszewicki pętaku( korzystam z ojcowskiego przywileju). Bawi cię hejtowanie młodej kobiety w duecie z PiS-owsko- kibolskim hejterem?” – napisał znany dziennikarz.