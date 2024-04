Tomasz Lis przyjrzał się wynikom oglądalności TVP Info po zmianie władzy. Publicysta nie gryzł się w język. – To już są spadki kwalifikujące się do księgi rekordów Guinnessa – ubolewa w mediach społecznościowych.

Przypomnijmy, że serwis wirtualnemedia.pl sprawdził wyniki oglądalności stacji informacyjnych w Polsce. Liderem pozostaje stacja TVN24, która może się pochwalić dobowym średnim udziałem na poziomie 6,21 proc. (wzrost w porównaniu z ubiegłym rokiem to wzrost o 26,73 proc.).

Drugie miejsce w zestawieniu zajęła Telewizja Republika (2,94 proc. co oznacza aż wzrost aż o 3166,67 proc.), a trzecia pozycja przypadła Polsat News (ł 1,51 proc. udziału, co jest spadkiem o 3,82 proc.).

Spadek TVP Info. Tomasz Lis reaguje

Dane serwisu wskazują, na ogromny spadek oglądalności TVP Info. Stacja zanotowała tąpnięcie o 71,74 proc. (udział 1,30 proc. na rynku).

Na katastrofalne spadki wyników oglądalności zwrócił ostatnio uwagę Tomasz Lis. Popularny prezenter zamieścił wymowny komentarz w serwisie X. „TVP Info ze zmianą udziałów w rynku rok do roku na poziomie minus 70 procent, to już są spadki kwalifikujące się do księgi rekordów Guinnessa” – podkreślił. „Nazwanie tego katastrofą byłoby eufemizmem. To kataklizm” – dodał.

