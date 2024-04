Pracownia Nielsen Media opublikowała statystyki dotyczące oglądalności programów informacyjnych w marcu. Okazuje się, że TVP ma spory problem.

Pracownia Nielsen Media przygotowała zestawienie oglądalności pięciu programów informacyjnych. Chodziło o „Fakty” z TVN, „19.30” z TVP, „Wydarzenia” z Polsatu oraz „Teleexpres” i „Panoramę” z TVP.

Liderem pozostają „Fakty” które w TVN i TVN BiS oglądało średnio 2,54 mln osób. Na drugiej pozycji plasuje się „19.30”. Program TVP oglądało średnio ponad 1,6 mln widzów. Pozycja wicelidera „19.30” jest jednak poważnie zagrożona, ponieważ ostatnie na podium „Wydarzenia” oglądało nieco ponad 1,6 mln widzów. Niewiele brakuje, by wyprzedzić program TVP.

Na czwartym miejscu uplasował się „Teleexpress”, który na antenie TVP1, TVP Info oraz TV Polonia był oglądany średnio przez 1,46 mln osób, czyli o 733 tys. mniej niż rok temu.

Największy spadek zanotowało jednak „Panorama”. W porównaniu z marcem ub.r. liczba widzów spadła o nieco ponad milion do 409 tys. Wpływ na to może mieć zmiana pory emisji z godziny 18 na 22:30. Nie zmienia to jednak faktu, że TVP ma gigantyczny problem, ponieważ programy telewizji publicznej zaczynają tracić widzów.

