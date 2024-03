Zakopane nie ma ostatnio najlepszej prasy. Najpierw zachowanie kontrowersyjnego misia, a teraz kolejna zaskakująca sytuacja.

Niedawno w mediach głośno było o nagraniu aktorki Hanny Turnau, które przerwał jej mężczyzna przebrany za misia. Człowiek „maskotka” zażądał zapłaty za to, że stał w tle i widać go było w kadrze filmu rejestrowanego przez Turnau.

Jakby tego było mało teraz pojawiła się kolejna sytuacja, która nie stawia Zakopanego w najlepszym świetle. Nagranie z Krupówek opublikował Tygodnik Podhalański. Widać na nim dość nietypowe zachowanie dwóch mężczyzn.

Dwaj mężczyźni, z nartami na nogach, postanowili przechadzać się po Krupówkach. – Dwóch narciarzy na lekkim rauszu postanowiło zaprotestować chyba przeciwko kiepskiej zimie. Ruszyli na nartach w dół Krupówek. Tylko nart trochę żal – pisze Tygodnik Podhalański na swoim profilu w serwisie „X”.

Dwóch narciarzy na lekkim rauszu postanowiło zaprotestować chyba przeciwko kiepskiej zimie. Ruszyli na nartach w dół Krupówek. Tylko nart trochę żal #Tatry #Zakopane pic.twitter.com/nTTSZ36VLP — Tygodnik Podhalański (@24tp_pl) March 9, 2024

Na widok mężczyzn zaskoczeni byli przechodnie, którzy byli obecni na Krupówkach. Wielu z nich zatrzymywało się i nie dowierzało w to, co widzi. Mężczyźni nic sobie z tego nie robili i nadal maszerowali do przodu.

