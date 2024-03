Donald Trump spotkał się w swojej posiadłości na Florydzie z premierem Węgier Viktorem Orbanem. Kandydat na prezydenta Stanów Zjednoczonych zachwalał węgierskiego polityka. Nie szczędził komplementów.

Były prezydent USA i poważny kandydat do ponownego objęcia tej funkcji Donald Trump podjął węgierskiego premiera Viktora Orbana w rezydencji – Mar-a-Lago na Florydzie. Spotkanie przebiegło w doskonałej atmosferze, a politycy nie szczędzili wzajemnych pochwał.

„Nie ma nikogo mądrzejszego i lepszego przywódcy niż Viktor Orban. On jest fantastyczny” – mówił Donald Trump. „On jest niekontrowersyjną postacią, bo mówi: będzie tak i to tyle. Prawda? On jest szefem. To świetny przywódca, bardzo szanowany” – dodawał.

Później Orban opublikował w mediach społecznościowych wpis, w którym życzył Trumpowi powrotu do władzy w USA.

„Miło było dzisiaj odwiedzić Prezydenta Donalda Trumpa. Potrzebujemy na świecie przywódców, którzy są szanowani i mogą zaprowadzić pokój. On jest jednym z nich! Wróć i przynieś nam pokój, Panie Prezydencie!” – napisał Orban.

Źr. dorzeczy.pl