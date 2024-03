O kontrowersyjnym misiu z Zakopanego, który przerwał nagranie aktorce Hannie Turnau mówi dziś cała Polska. Kim jest ten mężczyzna?

Nagranie Hanny Turnau obiegło całą Polskę i wywołało niemałą burzę. Aktorka rejestrowała film na Krupówkach, jednak w pewnym momencie przerwał go mężczyzna przebrany za misia. Był napastliwy i zażądał opłaty za to, że znalazł się w kadrze.

Sprawa odbiła się szerokim echem. Mężczyznę krytykowano, ale on sam niewiele sobie z tego robił. Teraz przyjrzeć mu się postanowili dziennikarze TVN. Co ciekawe, mężczyzna wcale nie jest z Zakopanego i przyjeżdża do stolicy polskich Tatr ze Śląska.

Reporterzy stacji podają też, że często angażuje on bezdomne osoby z Zakopanego przebierając je za różne maskotki. W czasie świat on sam przebiera się natomiast za Mikołaja.

Kim jest kontrowersyjny miś z Krupówek?

Dziennikarze zapytali misia wprost o to, na jakiej podstawie domaga się pieniędzy od przechodniów. – Nie zbieram żadnych pieniędzy od ludzi. Jak ktoś chce coś dać, to daje – odpiera zarzuty.

Okazuje się też, że mężczyzna nie ma działalności gospodarczej ani żadnego pozwolenia. Często interwencje wobec niego podejmuje lokalna, zakopiańska straż miejska.

– W ostatnim czasie wystawionych zostało już kilkanaście mandatów. On nie ma stałego miejsca zamieszkania, w związku z czym nie może przyjmować mandatów kredytowanych. Musi przyjmować mandaty gotówkowe i je płaci. Od razu, gotówką – mówią jej przedstawiciele. Więcej TUTAJ.

