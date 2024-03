Niedawno media obiegła zaskakująca informacja o nietypowym zwycięstwie w Lotto. Dziś głoś w tej sprawie zabrał ekspert.

W Wągrowcu doszło do nietypowej wygranej w grze Multi Multi Plus organizowanej przez Lotto. Zwycięzca kupił 20 takich samych kuponów i każdy z nich okazał się trafiony. Łącznie wygrał więc 4 miliony złotych.

Informacja odbiła się szerokim echem, a niektórzy zarzucali mu nawet nieuczciwość. Teraz głos w rozmowie z serwisem o2.pl zabrał ekspert, Janusz Paśkiewicz z serwisu multipasko.pl.

Paśkiewicz przyznaje, że ludzie grają na rozmaite sposoby. Z kolei taktyka zwielokrotnienia kuponów może być stosowana do optymalizacji podatkowej. – Przy tak dużej wygranej ta optymalizacja i tak nie wyszła, bo limit nagrody bez podatku to 2280 złotych. Natomiast gracz mógł być przygotowany na niższą wygraną. Ludzie często grają nawet 500 czy 1000 kuponów. System jest skonstruowany tak, że puszczanie wielu kuponów zwiększa możliwe wygrane – powiedział.

Ekspert tłumaczy, że takie wygrane nie padają zbyt często. Konfiguracja liczb wybranych przez gracza trafia się średnio raz do roku. Paśkiewicz mówi też o tym, skąd tak duża pewność gracza, że trafi odpowiednie liczby. Każdy z 20 kuponów kosztował przecież 100 złotych, więc uzbierała się całkiem spora suma.

– On nie miał żadnej pewności. Może to być hazardzista, który wydaje na grę duże pieniądze. Niekiedy jest jednak odwrotnie. Niektórzy gracze grają rzadko, ale za bardzo duże pieniądze. Dopiero to podnosi im adrenalinę. Pamiętajmy, że to tylko zabawa – powiedział.

