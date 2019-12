Tomasz Lis zamieścił w sieci pierwsze zdjęcie po tym, jak w mediach pojawiły się informacji o jego pobycie w szpitalu. Internauci życzą mu szybkiego powrotu do zdrowia a zabawny komentarz zamieściła pod zdjęciem jego żona.

O tym, że Tomasz Lis trafił do szpitala w Olsztynie poinformował kilka dni temu „Super Express”. Dziennikarz miał trafić od razu na oddział intensywnej terapii, gdzie przeszedł badania. Po kilku dniach wrócił do domu, jednak czeka go rehabilitacja.

Dopiero teraz Tomasz Lis zamieścił na Twitterze pierwsze zdjęcie. Pochodzi ono jeszcze ze szpitalnego łóżka. Przy okazji dziennikarz złożył świąteczne życzenia. „Wszystkim Wesołych Świąt. Życzę Wam, żebyście zawsze byli nad, a nie pod wozem, a będąc „pod” pamiętali, że to część życia i że zwykle, z czasem, można się wygrzebać” – napisał.

Wszystkim Wesołych Świat. Życzę Wam, żebyście zawsze byli nad, a nie po wozem, a będąc „pod” pamiętali, że to cześć życia i że zwykle, z czasem, można się wygrzebać.🌲🔥😀🤛 pic.twitter.com/kBuhNwRemb — Tomasz Lis (@lis_tomasz) December 22, 2019

Przyjaciele Tomasza Lisa życzą mu pod zdjęciem szybkiego powrotu do zdrowia. Szczególną uwagę zwraca jednak komentarz żony dziennikarza. „Mistrzem selfie to ty nie jesteś, influencerki z ciebie nie będzie. Zaręczam, że w realu wygląda duuuużo lepiej” – napisała Hanna Lis.

Mistrzem selfie to ty nie jesteś, influencerki z ciebie nie będzie🙈zaręczam, ze w realu 🦊 wygląda duuuuuużo lepiej. 😉 — Hanna Lis (@hanna_lisowa) December 22, 2019

Źr.: Twitter/Tomasz Lis, Twitter/Hanna Lis