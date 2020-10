Pan wczoraj wystąpił przeciwko polskim obywatelom. To jest nie tylko niemoralne, nie tylko skandaliczne, ale jest to ciężkie przestępstwo przeciwko narodowi – powiedział Cezary Tomczyk do Jarosława Kaczyńskiego.

Temperatura protestów ulicznych w Polsce udzieliła się posłom. Temat strajków obecny był na środowym posiedzeniu Sejmu. Posłowie opozycji stawali w obronie manifestacji, oskarżając Jarosława Kaczyńskiego o spowodowanie rozruchów społecznych w trakcie epidemii.

O odpowiedzialności wicepremiera za strajki mówił m.in. szef klubu KO Cezary Tomczyk. W swoim wystąpieniu odniósł się do wczorajszego oświadczenia Jarosława Kaczyńskiego.

– To pan, panie premierze odpowiada dzisiaj za bezpieczeństwo w Polsce. Wczoraj wzywał pan do samosądu, do budowania pisowskich bojówek, które mają być wysyłane przeciwko protestującym – ogłosił Tomczyk.

– Pan wczoraj wystąpił przeciwko polskim obywatelom. To jest nie tylko niemoralne, nie tylko skandaliczne, ale jest to ciężkie przestępstwo przeciwko narodowi, przeciwko polskim obywatelom. Ciężkie przestępstwo, za które będzie pan musiał zapłacić – podkreślił.

Tomczyk: Żądamy prawdy o epidemii. Żądamy prawdy w telewizji publicznej. Tu, natychmiast

Wystąpienie posła opozycji przerywał wicemarszałek Sejmu Ryszard Terlecki, który zwracał się z prośbą, aby nie wprowadzać opinii publicznej w błąd. Tomczyk jednak kontynuował wywody. – Żądamy prawdy o epidemii. Żądamy prawdy w telewizji publicznej. Tu, natychmiast. Od pana panie premierze. Bo pan za to bezpośrednio odpowiada. To jest pana odpowiedzialność i pana krew na rękach – podkreślił polityk PO.

– Polacy dzisiaj oczekują prawdy o tej epidemii. Ukrywacie prawdę, nie chcecie do niej dopuścić, bo się jej boicie. Bo to wasz największy wróg. Największym wrogiem pana jest prawda. I pan doskonale o tym wie. Podpala pan Polskę w imię interesów politycznych i będzie pan musiał za to zapłacić. Taki jest po prostu fakt – dodał.

Źródło: sejm.gov.pl