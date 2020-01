Tona martwych ryb leżała na przepuście Lipnik na zalewie Nielisz – informuje „Dziennik Wschodni”. O sprawie alarmował jeden z czytelników. Do sprawy odniósł się już Polski Związek Wędkarski w Zamościu.

O problemach z kłusownikami na terenie naszego kraju nikomu nie trzeba chyba mówić. Często prowadzą oni nielegalny połów ryb. Tak było w tym przypadku a o tonie martwego narybku poinformował jeden z czytelników „Dziennika Wschodniego”.

Narybek został znaleziony na przepuście Lipnik w zalewie Nielisz zlokalizowanym niedaleko Zamościa w województwie lubelskim. Czytelnik poinformował, że wszystkie ryby to leszcze, mogła być ich nawet tona. Odpowiednie służby zostały powiadomione przez wędkarzy.

Informację o martwych rybach potwierdziła w rozmowie z „Dziennikiem Wschodnim” Beata Wróbel, dyrektor Polskiego Związku Wędkarskiego w Zamościu. „Tak, to prawda. Są to bardzo drobne leszcze zostawione przez kłusowników. Ryby złowili sieciami i wysypali właśnie w to miejsce” – powiedział.

Ryby zostały już usunięte, przewieziono je do zakładu utylizacji odpadów. Za nielegalny połów ryb grozi kara grzywny bądź ograniczenia wolności do dwóch lat.

Źr.: Dziennik Wschodni