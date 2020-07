Nad Ustroniem Morskim w województwie zachodniopomorskim przeszła trąba powietrzna. Zjawisko pogodowe okazało się wyjątkowo groźne. Interweniujący strażacy poinformowali o sześciu osobach, które odniosły obrażenia. Wśród nich jest dziecko.

Strażacy otrzymali zgłoszenie o zdarzeniu około godziny 18:15 w piątek. Przechodząca nad Ustroniem Morskim trąba powietrzna zniszczyła osiem domków holenderskich i uszkodziła dwa samochody. Jak informują służby, poszkodowanych zostało 6 osób, w tym dziecko.

Na szczęście obrażenia poszkodowanych nie okazały się zbyt poważne. Mieli ogólne potłuczenia i zadrapania. Pomimo tego, pięć osób przewieziono do szpitala na obserwację. Jak informują strażacy, niektórzy ranni byli przygnieceni elementami konstrukcji domków.

Radio RMF FM przytoczyło wypowiedź jednego ze świadków. „Na początku to był zwykły deszcz. Ostatnio tutaj dość często pada. Zaczęło to być niepokojące. Bardzo intensywne opady, bardzo silny wiatr. Zobaczyłem w oddali, że zaczynają dachówki latać – z okolicznych domów pozrywało trochę dachówek. Wbiegłem na górę zobaczyć, co się dzieję. Widzę trąbę powietrzną i zacząłem to nagrywać” – mówił pan Wojciech.

Trąba powietrzna w Ustroniu Morskim. Ogromne zniszczenia i ranni.



Fot. Dawid Polański via Informatorzy Pogodowi ZŁB. pic.twitter.com/AS4H9iArPb — ⚡Zachodniopomorscy Łowcy Burz⚡📷 (@ZLB_Poland) July 10, 2020

Źr. rmf24.pl