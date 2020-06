O możliwości wystąpienia niebezpiecznych zjawisk atmosferycznych informował dziś Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej. Nad Kaniowem w województwie śląskim przeszła trąba powietrzna, która wyrządziła ogromne zniszczenia.

Ostrzeżenia przed burzami z gradem Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał dla całej centralnej i wschodniej części kraju. Nawałnice dają już o sobie znać między innymi w województwie śląskim. Jak informuje Radio Bielsko, tuż po godzinie 14:00 nad Kaniowem przeszła trąba powietrzna.

Na stronie radia na Facebooku pojawiły się zdjęcia ukazujące ogromną skalę zniszczeń. Widać, że zniszczone zostało wiele domów, wiatr zrywał dachy i łamał gałęzie. Na miejscu pracują strażacy. Radio Bielsko poinformowało wstępnie, że nie ma rannych.

Polscy Łowcy Burz informują, że w wielu miejscach burzom towarzyszy silny grad. „Docierają do nas kolejne informacje o szkodach po wystąpieniu trąby powietrznej w rejonie Bestwinki i Kaniowa w województwie śląskim. Tymczasem dzisiejszym burzom towarzyszy również opad gradu o średnicy lokalnie do 3-4 cm. Spora część dzisiejszych burz to superkomórki burzowe” – czytamy na Facebooku.

Źr.: Facebook/Radio Bielsko, Facebook/Polscy Łowcy Burz