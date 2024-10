Tragedia w powiecie skarżyskim. Podczas wędrówki po jednym z lasów, związanej z grzybobraniem, życie stracił 65-letni mężczyzna.

Do dramatycznego zdarzenia doszło w jednym z lasów znajdujących się nieopodal miasta Skarżysko-Kamienna. 65-letni mężczyzna wybrał się tam na grzybobranie i wędrował po zadrzewionym terenie. Niestety, w pewnym momencie nastąpiła tragedia.

Mężczyzna, który pochodził z Warszawy, stracił przytomność. Na miejscu był wraz z dwoma znajomymi, z którymi jakiś czas wcześniej zgubił się w lesie. Gdy 65-latek upadł na ziemię na pomoc rzucili mu się jego towarzysze, obecni byli także leśnicy.

Niestety, pomimo pomocy jednych i drugich życia mężczyzny nie dało się uratować. 65-latek zmarł. W związku z tym zdarzeniem, a także innymi, do których dochodziło w lasach policja wystosowała apel.

Funkcjonariusze proszą wszystkich, którzy wybierają się do lasu, a szczególnie osoby starsze, o to, by zawsze zabierać ze sobą naładowany telefon komórkowy. Kiedy bowiem ktoś poczuje się gorzej, zawsze może wezwać pomoc, a to z kolei może uratować danej osobie życie. Mundurowi apelują także o to, by unikać samotnych wypadów do lasu i zawsze być w towarzystwie innego człowieka.

