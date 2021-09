Tragiczny finał poszukiwań 70-letniego mężczyzny, który wybrał się do lasu na grzyby. Policjanci znaleźli jego ciało na terenie kompleksu leśnego w gminie Nowa Wieś Lęborska. Funkcjonariusze po raz kolejny apelują o ostrożność.

Do tragedii doszło w niedzielę. 70-latek wybrał się na grzyby i nie wrócił do domu o umówionej porze. Zawiadomiono policjantów z Lęborka, którzy natychmiast rozpoczęli poszukiwania. Niestety, zakończyły się one tragicznie.

Funkcjonariusze po około dwóch godzinach znaleźli ciało mężczyzny na terenie kompleksu leśnego w gminie Nowa Wieś Lęborska. Śledczy wyjaśniają dokładne przyczyny tragedii, ale wstępnie nie stwierdzono, by do śmierci 70-latka mogły przyczynić się osoby trzecie.

Przy tej okazji, policjanci po raz kolejny zaapelowali o ostrożność. Radzą, by do lasu wybierać się rano i w towarzystwie, warto też szczególną uwagę zwracać właśnie na osoby starsze. „Zabierzmy ze sobą naładowany telefon komórkowy i latarkę, które w momencie, gdy zgubimy się w lesie, mogą okazać się bardzo przydatne. Telefon może posłużyć do wezwania pomocy i odczytania lokalizacji zaginionego” – informuje komenda w Lęborku.

Czytaj także: Uciekał przed policją, padł strzał. Wstrząsające sceny. „Jezu dziecko” [WIDEO]

Żr.: KPP w Lęborku