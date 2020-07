Nie żyje 8-letni chłopiec, który wtargnął pod pociąg na przejeździe kolejowym. Policja pod nadzorem prokuratora ustala dokładne okoliczności tragedii. Rodzina chłopca została otoczona opieką psychologiczną.

Do tragedii doszło w miejscowości Bobowicko na terenie województwa lubuskiego w niedzielę po godzinie 13:00. Jak ustalili policjanci, 8-letni chłopiec wraz z młodszym bratem i rodzicami wybrali się rowerami na przejażdżkę do lasu. Gdy przejeżdżali przez niestrzeżony przejazd kolejowy, doszło do tragedii.

8-latek został potrącony przez pociąg regionalny relacji Zbąszynek-Międzyrzecz. Chłopiec zginął na miejscu. Policjanci ustalili, że maszynista był trzeźwy.

W związku z tragicznym wypadkiem, ruch na trasie został wstrzymany a pasażerom podstawiono komunikację zastępczą. Rodzina chłopca została otoczona opieką psychologiczną.

Źr.: Radio ZET