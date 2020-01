Do tragicznego zdarzenia doszło w sortowni paczek na terenie Niemiec. Mężczyzna został tam przygnieciony przez zajeżdżającą tyłem ciężarówkę. 40-latka, który, jak się okazało, był Polakiem, nie udało się uratować.

Do tragedii doszło w centrali DHL w Wustermark we wschodniej części Niemiec nocą 23 stycznia. Do centrali zajechała ciężarówka, której kierowca tyłem zajeżdżał w kierunku rampy załadowczej. Niestety, kierowca nie zauważył stojącego za autem mężczyzny, który został przyciśnięty i zmiażdżony.

Na miejsce natychmiast wezwano służby, strażacy wyciągnęli mężczyznę, jednak podjęta próba reanimacji się nie udała. Jak się okazało, ofiara to 40-letni Polak.

Kierowca ciężarówki usłyszał już zarzut nieumyślnego zabójstwa, jednak na razie jest w szoku. Dokładne okoliczności zdarzenia są wyjaśniane przez śledczych.

Źr.: Radio ZET, Facebook/Feuerwehr Wustermark