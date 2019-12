Wstrząsająca zbrodnia w Żębocinie (woj. małopolskie). Wstępne ustalenia potwierdzają, że 72-letni ojciec zamordował swojego syna, a następnie popełnił samobójstwo. Ich zwłoki znalazła w drugi dzień świąt Bożego Narodzenia córka i siostra zmarłych.

Makabryczna zbrodnia w Żębocinie wstrząsnęła opinią publiczną w Polsce. Przypomnijmy, że w nocy ze środy (25 grudnia) na czwartek doszło tam do śmierci 72-letniego ojca oraz jego 33-letniego syna.

Zwłoki mężczyzn zostały odkryte w drugi dzień świąt Bożego Narodzenia przez siostrę 33-latka i córkę 72-latka. Z nieoficjalnych informacji wynika, że najpierw odkryła powieszonego ojca. Poinformowała o wszystkim służby. Niedługo po telefonie, znalazła zamordowanego brata. Przy jego łóżku miała stać otwarta butelka z alkoholem.

Wkrótce na miejscu pojawiły się służby. Z najnowszych informacji wynika, że śledczy odkryli na głowie młodszego mężczyzny trzy rany tłuczone. Jednak do tej pory nie znamy wyników sekcji zwłok.

Wiadomo, że zajmująca się sprawą Prokuratura Okręgowa w Krakowie wszczęła śledztwo z art. 148, czyli pod kątem zabójstwa. Pokrzywdzonym miał być 33-latek. Miał zostać zamordowany przez ojca. Następnie 72-latek popełnił samobójstwo, wieszając się na terenie swojego gospodarstwa.

Krakowska „Gazeta Wyborcza” donosi, że zdaniem biegłego, śmierć starszego mężczyzny nastąpiła od 2 do 3 godzin po zgonie syna. Z nieoficjalnych informacji wynika, że 33-latek nie miał najlepszej opinii w

Żębocinie i okolicy – często nadużywał alkoholu. Może to sugerować, że przed morderstwem doszło do rodzinnej sprzeczki.

Prokuratura wszczęła śledztwo ws. tragedii, do której doszło w nocy ze środy na czwartek w Żębocinie koło Proszowic. Ze wstępnych ustaleń śledczych wynika, że ojciec zabił syna, a następnie sam się powiesił. #Żębocin #Tragedia #Śledztwo #Prokuratura https://t.co/40Oll4zf1H — TVP3 Kraków (@TVP3Krakow) December 27, 2019

Źródło: wyborcza.pl, TVP3, wp.pl