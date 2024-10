Tragiczne zdarzenie w Wołominie. Nie żyje ks. Grzegorz Szmyt z Parafii św. Józefa Robotnika w Wołominie.

Do tragedii doszło w piątek 11 października nieopodal szpitala w Wołominie. Ks. Grzegorz Szmyt przechodził przez ulicę, gdy doszło do dramatu. Ksiądz został bowiem potrącony przez autobus. – Z przykrością informujemy o nagłej śmierci naszego drogiego współbrata ks. Grzegorza Szmyta – napisali Orioniści.

Na miejsce od razu wezwano pomoc, a służby medyczne rozpoczęły akcję reanimacyjną. Ta nie przyniosła jednak skutku. Po przewiezieniu księdza do szpitala duchowny zmarł. Orioniści, którzy pożegnali ks. Grzegorza Szmyta, napisali, że „nieszczęśliwy wypadek przerwał nić życia”.

– Dziękujemy ks. Grzegorzowi za jego pracę i zaangażowanie w ciągu całego jego życia. Polecamy go miłosierdziu Bożemu – napisano w dalszej części komunikatu o śmierci duchownego.

Ks. Grzegorz Szmyt urodził się w Zduńskiej Woli 18 maja 1959. Miał siostrę i dwóch braci. Szkołę podstawową i średnią ukończył w Zduńskiej Woli. W 1979 r. wstąpił do Zgromadzenia w Warszawie Aninie. Tam też odbył nowicjat w latach 1979-1980. 12 października 1980 r. złożył pierwsze śluby zakonne. W 1980 roku rozpoczął studia w Wyższym Seminarium Duchownym Księży Orionistów w Zduńskiej Woli, które ukończył w 1986 r. Śluby wieczyste złożył 8 września 1985 r. w Zduńskiej Woli. 16 stycznia 1986 r. przyjął święcenia diakonatu w Parafii Dzieciątka Jezus w Warszawie. 7 czerwca 1986 r. został wyświęcony na kapłana w Parafii Opatrzności Bożej w Kaliszu.

Przez jeden rok (1986-1987) pracował jako powołaniowiec, mieszkając w Warszawie przy ul. Barskiej. Potem w latach 1987-1989 został kapelanem w Instytucie Kardiologii w Warszawie-Aninie. W 1989 r. przełożeni skierowali go do Kalisza, gdzie pracował przez 10 lat jako dyrektor Specjalnego Ośrodka Wychowawczego przy ul. Kościuszki 24. W 1999 r. Ks. Grzegorz został przeniesiony do pracy duszpasterskiej w Łaźniewie, a rok później do Włocławka, gdzie oprócz duszpasterstwa w Parafii, był również kapelanem Sióstr.

W 2017 r. Ks. Grzegorz rozpoczął swą pracę jako duszpasterz w Parafii Opatrzności Bożej w Kaliszu, gdzie pozostał przez 3 lata. W 2020 r. przełożeni skierowali go do Pilaszkowa, gdzie posługiwał w Domu Opieki i pomagał w duszpasterstwie w Rokitnie. W sierpniu tego roku przełożeni przenieśli go do wspólnoty w Wołominie, do pomocy w pracy duszpasterskiej w Parafii św. Józefa Robotnika. Ks. Grzegorz rozpoczął swą nawą posługę w Wołominie z radością, ciesząc się pracą w Parafii i życiem we wspólnocie.

Przeczytaj również: