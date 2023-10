Sezon jesień-zima 2023/24 obfitować będzie w oversizowe marynarki, kraciaste wzory oraz wszystkie odcienie beżu. Czego nie może zabraknąć w Twojej szafie? Jak włączyć te trendy do casualowych stylizacji.

Total krata – z czym ją łączyć?

Wzór w szkocką kratę od lat jest obecny w modzie, jednak jego popularność nie należy do tych na stałym poziomie. Tej jesieni częściej spotkamy ten motyw na rozmaitych elementach garderoby. Tym samym będziemy tworzyć outfity składające się ze swetrów i spódnic przeplatających się między sobą podobnymi wzorami czy odcieniami kraty. Efekt total looku przełamiemy akcesoriami w postaci botków na szpilce czy rajstop. Niezbędna okaże się również praktyczna, acz stylowa torebka dopasowana kolorystycznie do całego outfitu. Zainspiruj się kolekcją dostępną między innymi na stronie: https://answear.com/k/ona/akcesoria/torebki.

Czerń i biel – klasyka w nowym wydaniu

Wraz z nadejściem zimy chętniej sięgać będziemy po kombinacje czerni i bieli. Dominować będą surowe formy przeplatane przykuwającymi uwagę fakturami. Tym samym nie może zabraknąć w naszej szafie małej czarnej, którą zestawimy z białą marynarką oversize. W tym komplecie nie może zabraknąć czarnej, eleganckiej torebki z czarnej skóry. Ze względu na niskie temperatury na zewnątrz, warto dodać tutaj czarne rajstopy średniej grubości z ciekawym motywem w postaci groszków czy rombów. Wisienką na torcie będą śniegowce imitujące pikowaną teksturę zimowych kurtek, przykłady takich modeli znajdziesz na stronie: https://answear.com/k/ona/obuwie/sniegowce.

Krawat – akcesorium dla kobiet

Intrygującą nowością tego sezonu okazują się krawaty w damskich stylizacjach. Wyskoczyły z męskich szaf prosto na wybiegi mody znanych projektantów i pozostały przy swojej naturalnej surowości. Świetnie komponują się z białymi bawełnianymi koszulami, jednak ta elegancja, którą mają reprezentować, w tym roku przyjmie nieco nowszą formę. Zobaczymy zatem czarne krawaty z koszulami w bieli i écru w zestawieniu z ołówkowymi spódnicami czy długimi sukienkami na ramiączka. Luźnych propozycji również nie zabraknie. Na ulicach krawaty przybiorą nieco casualowy styl, gdy pozostaną skonfrontowane z nonszalanckimi spodniami cargo. Modele modne w tym sezonie znajdziesz między innymi na stronie: https://answear.com/h/spodnie-cargo.

Na jedno ramię – w jakich lookach?

Chociaż odzież na jedno ramię nie trafia do wielu kobiet, znajdziemy ją w kolekcjach tej jesieni i zimy w znacznych ilościach. Ten trend głównie dotyczy sukienek wykorzystujących nietuzinkowe materiały, takie jak na przykład skóra. Graficzne cięcia w dekoltach mają za zadanie podkreślić naturalne zagłębienia i ostro wykonturowany obojczyk. Aby zapełnić tę nieprzewidzianą pustkę, można dodać do stylizacji długie, wiszące kolczyki lub pojedynczy kolczyk. Nie może tutaj również zabraknąć niewielkiej, eleganckiej torebki oraz botków na szpilce. Taki look sprawdzi się podczas wieczorowych wyjść czy niektórych biznesowych spotkań.

Artykuł sponsorowany