Trener Bayernu Monachium Hansi Flick jest zachwycony postawą Roberta Lewandowskiego. Polak fantastycznie spisuje się w Lidze Mistrzów i już w niedzielę ma ogromną szansę, by sięgnąć po zwycięstwo.

Tylko Paris Saint-Germain stoi na drodze Bayernu Monachium do zwycięstwa w Lidze Mistrzów. Już w niedzielę w Lizbonie odbędzie się finał. W tym roku oczywiście rozgrywki są zupełnie inne, ale wygląda na to, że, nawet mimo pandemii, uda się je przeprowadzić do końca.

Fantastyczną formę, także w Lidze Mistrzów, prezentuje Robert Lewandowski. Polak ma na koncie 15 goli i mało prawdopodobne, by ktokolwiek był w stanie wyprzedzić go w wyścigu o tytuł króla strzelców. Co więcej, Lewandowski jest dopiero drugim zawodnikiem (po Cristiano Ronaldo), któremu udało się przekroczyć tę barierę.

Trener Hansi Flick nie ukrywa, że jest zachwycony postawą Polaka. Co więcej, zaznacza, że Lewandowski ma na myśli przede wszystkim dobro zespołu. „Robert nie myśli o rekordach. W starciu z Olympique Lyon dążył do tego, aby zdobyć trzeciego gola po to, by rozstrzygnąć losy całego spotkania. To dla nas bardzo ważne, że on tak dużo robi dla zespołu i jest kluczowym graczem naszej drużyny” – powiedział.

Szkoleniowiec wprost stwierdził, że, jego zdaniem, Polak jest najlepszym napastnikiem na świecie. „Lewandowski jest bardzo niebezpieczny przed bramką rywali, ale o tym wszyscy wiemy. On jednak potrafi także wspomóc defensywę. Dla mnie to najlepszy napastnik na świecie. Mam nadzieję, że będzie kontynuował swoją serię i w meczu z PSG zaprezentuje swoje najlepsze cechy oraz strzeli gola” – dodał.

