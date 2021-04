Trzy osoby zostały zatrzymane w związku z oburzającą publikacją, jaka pojawiła się na kanale youtubera o pseudonimie „Kamerzysta” – poinformował portal gs24.pl. Mogą usłyszeć zarzuty znęcania się nad osobą niepełnosprawną, za co grozi nawet 8 lat więzienia.

Trójka youtuberów została zatrzymana w związku z publikacją na kanale „Kamerzysty” – podaje szczeciński portal gs24.pl. Chodzi o głośny film, w którym 18-letni chłopak, jak się okazało – niepełnosprawny – wykonywał poniżające zadania. Wśród nich było taplanie się w błocie, bieganie po sklepach w bieliźnie, wskakiwanie do śmietnika czy jedzenie z kociej kuwety.

Cała sprawa wywołała ogromne oburzenie w sieci po wpisie byłej opiekunki 18-latka z domu dziecka. „To czyste k****ysyństwo! W nagraniu widać naszego byłego wychowanka, który jest niepełnosprawny intelektualnie. Co za tym idzie, nie potrafi zbyt dobrze (o ile w ogóle) przewidywać skutków swoich działań ani podejmować racjonalnych decyzji” – napisała.

Sprawą zajęła się prokuratura, która w piątek objęła youtubera dochodzeniem. On sam tłumaczył, że nie wiedział o niepełnosprawności nastolatka. „Wiadomo, że chłopak nie jadł gó*na, tylko czekoladę. Niektóre rzeczy zrobił, ale przecież takie zadania i gorsze robiły osoby ze składu. Chłopak nie przyszedł i nie powiedział: sorry, jestem niepoczytalny. Nie, zachowywał się normalnie. Zdziwiło mnie, że chciał robić hardkorowe zadania, chciał jeść gó*no, nie będę mówił, co chciał robić, ale myślałem, że typek jest świrnięty pod takim względem, że chce robić wszystko. Są ludzie, którzy lubią robić takie rzeczy” – powiedział.

Portal gs24.pl poinformował, że w związku ze sprawą zatrzymane zostały trzy osoby. Mogą usłyszeć zarzuty znęcania się nad osobą niepełnosprawną, za co grozi do 8 lat więzienia.

