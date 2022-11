Donald Trump wróci na Twittera. Konto byłego prezydenta USA zostało odblokowane na platformie społecznościowej. Na wiadomość zareagował Wojciech Cejrowski, który zwraca uwagę na ciekawy szczegół.

W kwietniu rada dyrektorów Twittera ostatecznie zgodziła się na ofertę zakupu serwisu przez Elona Muska. Od tego momentu wielu komentatorów zastanawiało się, czy jest to szansa na powrót do serwisu Donalda Trumpa. Miliarder zapowiedział, że jeśli przejmie platformę, to umożliwi powrót Trumpowi.

W ostatnim czasie Musk napisał wymowny wpis dotyczący tego problemu. „Gdybym dostawał dolara za każdym razem, gdy ktoś pyta mnie, czy Trump wraca na tę platformę, Twitter zarabiałby pieniądze!” – stwierdził.

Teraz były prezydent USA dostał na to szansę. Zaczęło się od tego, że Musk opublikował na swoim koncie ankietę, w której to użytkownicy mogli zdecydować, czy były prezydent USA może wrócić do serwisu.

Większość internautów opowiedziała za jego powrotem. W związku z tym konto Donalda Trumpa zostało przywrócone. Zdjęci bezterminowe ograniczenie publikacji.

Decyzja wywołała mnóstwo komentarzy. Niespodziewanie głos w dyskusji zabrał Wojciech Cejrowski. Podróżnik i komentator zwrócił uwagę na dziwne zachowanie serwisu dotyczące nowych obserwujących Trumpa.

Wrócił @realdonaldtrump.

Trzeba od nowa klikać "follow", bo wywalili mu wszystkich obserwujących.#HeIsBack — The Wojciech Cejrowski DLA ZUCHWAŁYCH (@TheCejrowski) November 20, 2022