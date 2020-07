Donald Trump udzielił wywiadu amerykańskiej gazecie „Washington Post”, w którym mówił m.in. o relokacji wojsk USA w Europie. Amerykański prezydent potwierdził wcześniejsze doniesienia o tym, że część żołnierzy stacjonujących dotąd w Niemczech trafi do Polski.

Marc A. Thiessen z „The Washington Post” w sobotę 11 lipca opublikował omówienie drugiej części wywiadu z Donaldem Trumpem. W rozmowie pojawił się temat wycofania 10 tys. amerykańskich żołnierzy z terytorium Niemiec. Trump potwierdził, że część z nich trafi do Polski, na co wcześniej wskazywały nieoficjalne doniesienia.

Trump usłyszał pytanie, gdzie konkretnie trafią ci żołnierze. „Dwie różne lokalizacje, w tym Polska. Część wraca do domu. Około połowa wróci do domu, a połowa zostanie przeniesiona do różnych miejsc, które na to zasługują” – odparł prezydent Stanów Zjednoczonych.

Trump po raz kolejny wypowiedział się także na temat gazociągu Nord Stream 2. Stwierdził, że projekt posłuży „jeszcze większemu uzależnieniu (państw Europy Zachodniej – red.) od dostaw surowców energetycznych z Rosji”. „Niemcy płacą Rosji miliardy za gaz. A my mamy chronić Niemcy przed Rosją. No, jak to działa” – stwierdził amerykański przywódca.

Źr. wprost.pl