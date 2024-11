Donald Trump został nowym prezydentem USA. Co to oznacza dla stacji TVN, która znajduje się w rękach amerykańskiego kapitału?

Głos w tej sprawie zabrał Juliusz Braun, były prezes TVP, który udzielił wywiadu dla serwisu press.pl. Braun przyznaje, że administracja Joe Biden’a chroniła amerykańskiej interesy w Polsce. Dlatego TVN miał się dobrze. Jak będzie teraz?

– Trump jeszcze bardziej będzie chronił inwestycje, ale parasola politycznego już nie będzie – powiedział Braun i dodał, że Trump ma krytyczny stosunek do mediów. Braun odniósł się również do planowanej sprzedaży TVN. Co o tym sądzi?

Zdaniem Brauna sprzedaż TVN przebiegnie na zasadach czysto ekonomicznych. Co to oznacza? Ano to, że jeżeli kupnem stacji telewizyjne zainteresowani będą np. przedstawiciele polskiej prawicy, o czym całkiem niedawno dość poważnie się mówiło, to nikt z administracji Trumpa raczej nie będzie blokował tej transakcji.

– W polskich realiach oznacza to, że jeżeli Warner Bros. Discovery rzeczywiście zdecyduje się sprzedać TVN, to Biały Dom i nowy amerykański ambasador w Warszawie raczej nie będą protestować, gdyby wśród potencjalnych nabywców pojawiły się np. podmioty powiązane z przyjacielem Trumpa i „fantastycznym liderem” Węgier Victorem Orbanem, czy innymi graczami tego rodzaju – powiedział Marek Sowa, ekspert rynku mediów w rozmowie z press.pl.

