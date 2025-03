Donald Trump zamieścił wpis, w którym uderzył w Europę. Nawiązał w nim też do osoby rosyjskiego dyktatora – Władimira Putina.

Ostatnie dni to prawdziwe polityczno-dyplomatyczne tornado, na którym – bez wątpienia – najbardziej korzysta Rosja. Wszyscy mamy w pamięci publiczną i szokującą kłótnię z udziałem Wołodymyra Zełenskiego i Donalda Trumpa w Gabinecie Owalnym Białego Domu. Spotkanie prezydentów zakończyło się skandalem, a wsparcie USA dla Ukrainy zawisło na włosku.

Donald Trump nie zamierza jednak zwalniać tempa i teraz wyprowadza kolejny „cios”. Tym razem zamieścił wpis w mediach społecznościowych, w którym uderzył bezpośrednio w Europę. Wielu obserwatorów jest zdziwiony narracją amerykańskiego prezydenta, który zdaje się bagatelizować zagrożenie ze strony Władimira Putina.

– Powinniśmy mniej martwić się Putinem, a bardziej gangami gwałcicieli, baronami narkotykowymi, mordercami i ludźmi ze szpitali psychiatrycznych przybywającymi do naszego kraju – abyśmy nie skończyli jak Europa! – napisał Trump.

