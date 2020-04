Donald Trump uważa, że liczne błędy popełnione przez Światową Organizację Zdrowia (WHO), a przede wszystkim zbytnie zaufanie Chinom ws. koronawirusa „przyczyniło się do wielu śmierci”. Dlatego prezydent USA podjął decyzję o zawieszeniu wpłaty składek na WHO.

Prezydent USA ogłosił we wtorek podczas konferencji prasowej, że zlecił swojej administracji wstrzymanie wpłat składek na WHO. „Świat otrzymał wiele fałszywych informacji na temat przenoszenia i umieralności z powodu koronawirusa – mówił Trump oskrażając o dezinformację WHO. „Jej liczne błędy przyczyniły się do tak wielu przypadków śmierci” – dodał.

Trump oskarżył WHO, że popełniła błąd ufając danym przekazywanym przez Chiny na temat rozpoczynającej się epidemii. Jak stwierdził, w ten sposób WHO przyczyniła się do „promocji dezinformacji”, co w efekcie doprowadziło do rozprzestrzenienia się pandemii koronawirusa na cały świat.

Prezydent USA zwrócił uwagę, że gdy na początku zamknął granice Stanów Zjednoczonych dla Chińczyków, spotkał się z ostrą krytyką WHO. „WHO nie spełniła swojego podstawowego obowiązku i musi zostać pociągnięta do odpowiedzialności.” – oświadczył Trump.

Trump wstrzymuje składki na WHO

Prezydent zapowiedział, że finansowanie WHO będzie wstrzymane na 60 do 90 dni. Trump zaznaczył, że w tym czasie należy wyjaśnić udział WHO w „niewłaściwym zarządzaniu i w ukrywaniu rozprzestrzeniania się koronawirusa”. USA są największym darczyńcą WHO. W zeszłym roku Ameryka przekazała WHO ponad 400 milionów dolarów, co stanowiło ok. 15 proc. budżetu organizacji.

Czytaj także: Najtragiczniejsza doba od początku epidemii koronawirusa w USA

Do decyzji prezydenta USA odniósł się Sekretarz Generalny Organizacji Narodów Zjednoczonych Antonio Guterres. „To nie jest czas na zmniejszanie zasobów WHO, ani jakiejkolwiek innej organizacji humanitarnej walczącej z wirusem” – oświadczył. „Teraz jest czas na jedność i współpracę międzynarodowej społeczności, by powstrzymać tego wirusa i jego przerażające skutki.” – dodał.

Źr. wprost.pl