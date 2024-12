Rafał Trzaskowski zakpił z Karola Nawrockiego. Kandydat Koalicji Obywatelskiej na prezydenta w wymownych słowach odniósł się do ostatniej aktywności swojego rywala.

Karol Nawrocki aktywnie realizuje swoją kampanię wyborczą. Kandydat popierany przez PiS, co jakiś czas organizuje wspólne bieganie, a ostatnio udał się na tereny dotknięte powodzią, gdzie pomagał poszkodowanym mieszkańcom. Do każdej z aktywności odniósł się Rafał Trzaskowski.

Kandydat Koalicji Obywatelskiej komentował zachowanie swojego rywala po wiecu w Gliwicach. – Bardzo dobrze, że biega. Ja też biegam, ale bez kamer, to chyba dużo bardziej sensowne – powiedział Trzaskowski, który dodał, że on w przeciwieństwie do swojego przeciwnika „nie robi pokazówki”.

Trzaskowski odniósł się też do wyjazdu Nawrockiego na obszary dotknięte powodzią. – To coś nieprawdopodobnego, że pan Nawrocki postanowił robić kampanię na terenach, które przeżyły powódź – powiedział aktualny prezydent Warszawy.

– My po prostu pomagaliśmy, ja osobiście pomagałem, dzięki wszystkim warszawiankom i warszawiakom, i nie robiłem z tego wielkiej szopki. Bo tak się powinno postępować, a nie robić kampanię na powodzianach, na tragedii; robić kampanię tylko dla poklasku – dodał.

