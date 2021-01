Rafał Trzaskowski pojawił się na manifestacji przeciwników zaostrzenia prawa aborcyjnego. – Jako prezydent miasta przyglądam się temu, co tutaj się dzieje, dbam o bezpieczeństwo – zapewniał na nagraniu. Do deklaracji prezydenta Warszawy nawiązał Daniel Liszkiewicz. Szef TAI TVP udostępnił nagranie ukazujące moment dewastacji gabloty.

Rafał Trzaskowski pojawił się na proteście ws. aborcji w piątek wieczorem. Prezydent stolicy opublikował nagranie, na którym zapewniał, że solidaryzuje się ze Strajkiem Kobiet. – Jesteśmy w samym środku Warszawy. Jako prezydent miasta przyglądam się temu, co tutaj się dzieje, dbam o bezpieczeństwo – tłumaczył.

Polityk Platformy Obywatelskiej zapewnił, że jego współpracownicy monitorują sytuację związaną z manifestacjami przeciwników orzeczenia Trybunału Konstytucyjnego. – Jesteśmy tutaj przede wszystkim po to, żeby obserwować sytuację tak, aby mieć swój pogląd na to, co się dzieje – mówi na nagraniu.

Prezydent Warszawy uważa, że winę na wybuch protestów ponosi obóz rządzący. Wyraził nawet nadzieję, że strajkującym uda się wywżeć presję na PiS i zmusić rząd do naprawy sytuacji.

Do relacji prezydenta Warszawy nawiązał Daniel Liszkiewicz, szef redakcji mediów interaktywnych w Telewizyjnej Agencji Informacyjnej TVP. „To jednak jest ewenement na skalę światową, że prezydent Warszawy osobiście nadzoruje protesty, podczas których dewastowane jest jego miasto” – napisał.

To jednak jest ewenement na skalę światową, że prezydent Warszawy osobiście nadzoruje protesty, podczas których dewastowane jest jego miasto. pic.twitter.com/8wZt56OBCw — Daniel Liszkiewicz (@Dan_Liszkiewicz) January 30, 2021

Dziennikarz udostępnił nagranie ukazujące moment zniszczenia gabloty z plakatem hospicjum perinatalnych dla dzieci terminalnie chorych.