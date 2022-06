Rafał Trzaskowski opublikował zdjęcie wykonane podczas odbywającej się w Warszawie Parady Równości. W sieci natychmiast pojawiło się wiele komentarzy. Również tych, których z pewnością chciał uniknąć.

Ulicami Warszawy przeszła Parada Równości. To marsz, w którym biorą udział osoby m.in. orientacji homoseksualnej. W wydarzeniu udział wziął również prezydent stolicy Rafał Trzaskowski, który pochwalił się nawet zdjęciem w swoich mediach społecznościowych.

Trzaskowski opublikował zarówno na Facebooku, jak i na Twitterze tzw. „selfie”. Widzimy na nim wyluzowanego prezydenta Warszawy w okularach przeciwsłonecznych znajdującego się wśród osób maszerujących w Paradzie Równości. Trzaskowski opatrzył fotografię wymownym wpisem.

– Warszawa jest dla wszystkich! Dziękuje wszystkim uczestnikom dzisiejszej #ParadaRówności! – napisał włodarz stolicy na swoim profilu społecznościowym w serwisie Twitter.

Warszawa jest dla wszystkich! Dziękuje wszystkim uczestnikom dzisiejszej #ParadaRówności! pic.twitter.com/k7bJMr3Glz — Rafał Trzaskowski (@trzaskowski_) June 25, 2022

Trzaskowski pod ostrzałem. Wypominają mu „dupiarza”

Wpis Trzaskowskiego wywołał wiele komentarzy w sieci. Niektórzy z internautów postanowili przy tej okazji nawiązać do pamiętnej wypowiedzi prezydenta Warszawy, który w podcaście prowadzonym m.in. przez Kubę Wojewódzkiego przyznał, że w przeszłości był… „dupiarzem”. Teraz oberwał za te słowa rykoszetem.

Co ciekawe, fraza „dupiarz” wskoczyła nawet w twitterowe trendy.

Żeby na pół godziny przed meczem nawet "Dupiarz" był w trendach, a NAS ani widu ani słuchu…To naprawdę😶 #gangłysego pic.twitter.com/dW1i9rZMM5 — Violetta Grabowska (@08_V_G_03) June 25, 2022

Rafał Trzaskowski przeprosił za wspomnianą wypowiedź, jednak jak widać określenie wciąż wraca do niego, jak bumerang. A z pewnością, co do tego nie ma wątpliwości, chciałby tego uniknąć.